Inaugurato a Satriano il Punto ORienta Giovani

Ieri pomeriggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Satriano, si è tenuta la conferenza stampa di inaugurazione del Punto ORienta Giovani, un progetto nato in Consiglio Comunale, che rappresenta un esempio concreto di collaborazione e visione politica a sostegno del territorio.

Durante l’evento è stata sottolineata l’importanza di questa nuova iniziativa, che si pone come punto di riferimento e supporto per i giovani, spesso costretti ad abbandonare i propri borghi in cerca di opportunità professionali e di vita.

Il Punto ORienta Giovani nasce con l’obiettivo di invertire questa tendenza, offrendo strumenti concreti per la crescita personale e professionale e informando sui programmi e le opportunità disponibili per il futuro dei giovani.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato, fornire ai giovani calabresi informazioni preziose sulle opportunità presenti, dall’altro, rafforzare le competenze necessarie per affrontare con successo il mercato del lavoro.

Le prime attività inizieranno a gennaio 2025 e includeranno una programmazione ricca e diversificata di incontri, laboratori di formazione, networking e orientamento professionale. Il calendario completo e i dettagli delle iniziative sono disponibili sulla nuova piattaforma ufficiale del progetto: www.orientagiovanisatriano.it.

Il taglio del nastro della nuova sede è stato un momento simbolico che ha sancito l’inizio di un progetto ambizioso, ideato per rispondere alle esigenze di una generazione che rappresenta il futuro del nostro territorio.

L’Amministrazione Comunale di Satriano ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa e invita i giovani a scoprire e partecipare attivamente alle attività del Punto ORienta Giovani.