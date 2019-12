Inaugurato a Satriano un nuovo centro Biokinetic

A distanza di 15 anni dall’ apertura del primo Centro di riabilitazione Biokinetic del dottor Pieluigi Galati , nel fine settimana scorso è stata inaugurata una nuova sede di Satriano M. Ad accogliere gli spazi dedicati agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, il “Residence Leotta” nei pressi dell’ incrocio Soverato- Satriano- Davoli.

La nuova struttura che arricchisce e potenzia i programmi riabilitativi sportivi e ortopedici oltre a visite specialistiche, fisioterapia, massoterapia, riabilitazione e preparazione fisico- atletica, si avvale delle strumentazioni più innovative offerte dal settore.

Al suo interno infatti, lavora una esperta equipe formata da rieducatori e da medici affermati che mettono a disposizione del paziente con professionalità trattamenti personalizzati per ogni tipo di esigenza.

“ Siamo soddisfatti per ciò che siamo riusciti a realizzare” – commenta il dottor Galati- “ In un momento complesso come questo il nostro impegno e il sogno di affermarci, sono significativi. Rappresentano la Calabria che non si arrende”.