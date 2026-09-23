​Inaugurato a Soverato il “Sottopasso del Mar”: l’arte e la luce contro la violenza di genere

Taglio del nastro per la riqualificazione di via Trento e Trieste nell’ambito del progetto nazionale “Right Light” promosso dal Soroptimist Club. Presenti le autorità e i vertici nazionali dell’associazione.

​SOVERATO (CZ) – Arte, sicurezza e sensibilità sociale si fondono nel cuore della cittadina ionica. Il Soroptimist Club di Soverato ha inaugurato ufficialmente la riqualificazione artistica del “Sottopasso del Mar” in via Trento e Trieste, tappa concreta dell’iniziativa nazionale Right Light promossa da Soroptimist International d’Italia.

L’evento ha preso il via nella Sala Consiliare “Bruno Manti” con il tradizionale tocco della campana da parte della presidente del Club cittadino, Gisella Mirarchi. La cerimonia, condotta dalla cerimoniera Susanna Perri, ha vissuto momenti di profonda commozione con la lettura delle finalità dell’associazione a cura della socia Gabriella Maida e con l’intervento della socia Vittoria Mandari sul significato del “Posto Occupato”: un simbolo dedicato alle vittime di femminicidio, rappresentato da una sedia lasciata vuota per ricordare chi oggi non può più esserci.

Tra gli interventi istituzionali si sono susseguiti la presidente Gisella Mirarchi, il sindaco di Soverato Daniele Vacca, l’artista Anna Rosa Louis — autrice dell’opera di restyling — e la presidente nazionale di Soroptimist International d’Italia, Lucia Taormina. Presenti in sala anche la past president nazionale Teresa Gualtieri, oltre ai rappresentanti delle Pro Loco e delle numerose associazioni del territorio.

​Ci si è poi spostati in via Trento e Trieste per il taglio del nastro del Sottopasso del Mar.

Un passaggio pedonale storicamente percepito come buio e poco sicuro, soprattutto dalle donne nelle ore serali, si trasforma ora in uno spazio urbano luminoso e rigenerato. La struttura risplende grazie a mosaici colorati che richiamano elementi marini — onde, coralli e stelle marine — accompagnati dall’emblematico messaggio stampato sulle pareti: “Spezza il Silenzio, Ferma la Violenza”.

​Il progetto Right Light

L’iniziativa di Soroptimist International d’Italia punta a migliorare la sicurezza urbana in un’ottica di genere attraverso l’illuminazione e la riqualificazione degli spazi pubblici. L’obiettivo è restituire alle città luoghi sottratti al degrado e alla percezione di insicurezza, trasformandoli in punti di passaggio fruibili e inclusivi.

La cittadinanza e le istituzioni locali riabbracciano così un’infrastruttura rinnovata, dove luce e colore diventano presidio permanente di libertà, sicurezza e rispetto.