Inaugurato il 32mo anno accademico dell’Università Terza Età di Soverato

Di fronte a un pubblico molto numeroso e partecipe, è stato inaugurato il trentaduesimo anno accademico della Libera Università della terza età e del tempo libero di Soverato.

Ha iniziato la serata la presentazione della presidente Sina Montebello, che ha informato del programma dei corsi annuali per gli iscritti, e delle manifestazioni del venerdì aperte al pubblico.

Ulderico Nisticò ha introdotto l’argomento della serata, quello dei Normanni nel Golfo di Squillace; passando la parola a don Leonardo Calabretta sulla storia della fondazione e vita della Certosa nei primi secoli; quindi al dr. Giuseppe Hyeraci, archeologo, sulle superstiti memorie monumentali di fondazione normanna.

Entrambi i relatori hanno esposto i loro temi con inappuntabile e scientifica precisione, tuttavia con metodologia pienamente accessibile a un pubblico colto non specialistico, quale è da sempre quello dell’Uniter.

Come, dalla sua nascita, l’Uniter continua nella sua finalità di approfondire e divulgare la conoscenza della Calabria.