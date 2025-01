Inaugurato il nuovo reparto oncologico all’ospedale di Locri

Importante e indimenticabile evento lo scorso 27 gennaio presso l’ospedale di Locri con l’inaugurazione ufficiale del nuovo reparto oncologico ideato, promesso e realizzato dall’Associazioine “Angela Serra” che e’ in prima linea nella lotta contro i tumori.

Erano presenti importanti personaggi della politica, delle istituzioni regionali e degli enti locali delle associazioni nonche’ dirigenti dell’Azienda sanitaria provinciale ed anche tantissimi cittadini che hanno assistito ad un eccezionale avvenimento storico per la locride.

Il reparto realizzato con grande impegno ed il contributo di enti pubblici, quale la Regione Calabria, l’Associazione “Angela Serra” di Modena e di singoli cittadini e’ la dimostrazione che con la volonta’ l’impegno ed il sacrificio si possono realizzare tante cose che sembrerebbero impossibili. Infatti gli stessi promotori dell’ambizioso progetto non credevano di poter concretizzare il loro sogno.

Pero’ ci sono riusciti e festanti e felici con grande soddisfazione ed orgoglio ci regalano questo prezioso e utile gioiello. Una nota felice e significativa e’ che anche gli allievi del liceo scientifico di Gioiosa Jonica hano partecipato alla raccolta di fondi per questa iniziativa.

La struttura grande circa 1000 metri quadrati oltre ad essere molto accogliente, comoda e confortevole e’ dotata dei piu’ moderni strumenti e apparecchi sanitari utili per le terapie dei malati ed e’ luogo di attesa per i loro familiari.

L’Associazione “Angela Serra” di Locri e’ un’appendice di quella di Modena fondata nel 1987 su iniziativa dei familiari e degli amici della ginecologa Angela Serra per ricordare il suo grande impegno e la sua dura battagli contro il cancro che pero’ alla fine la vide sconfitta. In seguito furono molte le associazioni in suo nome nate in Italia.

E fra queste quella di Locri fu creata nel 2018 che da allora in modo continuo e sistematica opera nel campo della prevenzione e cura dei malati di tumore.

La prevenzione si effettua con puntuale e periodici sceening, mammografie, analisi del sangue e quant’altro in modo che scoprendo il male in tempo diventa piu’ facile debellarlo e si riducono le spese terapeutiche.

I pazienti oltre ad avere l’assistenza dei sanitari oncologici ricevono l’importante supporto degli psicologi e dei dietologi. Dagli interventi dei convenuti e’ stata unanime la opinione che la presenza di questo reparto presso l’ospedale di Locri oltre ad essere un fiore all’occhiello riduce se non elimina totalmente i cosiddetti viaggi della speranza che comportano oltre all’esborso di notevoli spese anche gravi e pesanti disagi per i familiari.

Questo importante polo sanitario sara’ punto di riferimento,da ora in poi, per le popolazioni del vasto territorio della locride . Anche questa meravigliosa e indimenticabile pagina sta a dimostrare che la locride e la Calabria non sono negativita’ e ma qui esistono delle vere e proprie eccellenze, una storia millenaria, cultura, ambiente e mare incontaminato e una calorosa accoglienza. Ai dirigenti, ai medici, ai singoli volontari dell’Associazione “Angela Serra” un grande plauso e ammirazione e gli auguri di Buon Lavoro a fianco delle persone che soffrono.

Mario Murdolo