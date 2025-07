Inaugurato il nuovo spaccio aziendale Callipo a Montepaone lido: tradizione e innovazione in un luogo simbolo

In una caldissima giornata di fine luglio, dal sapore tipicamente estivo, si è svolta l’inaugurazione del nuovo spaccio aziendale di Callipo a Montepaone, in una posizione strategica che riflette la visione dell’azienda: essere vicina al territorio e ai suoi consumatori.

L’ambiente, dal design industrial‑chic, combina ferrosi scaffali esposti al sole estivo e pavimenti color sabbia, richiamando le sfumature del mare e della costa jonica. Tutto perfettamente in sintonia con il concept aziendale, che unisce modernità e rispetto per la tradizione e racconta il DNA di un marchio che, pur essendo profondamente legato alle proprie radici, continua a crescere e innovare.

Attorno al Cavaliere Pippo Callipo, autentico punto di riferimento e cuore pulsante dell’azienda, si sono stretti collaboratori e dipendenti che, come raccontano loro stessi, vivono l’azienda come una “seconda famiglia”. Una testimonianza concreta del valore umano che da sempre contraddistingue questa straordinaria realtà imprenditoriale calabrese.

Alla presenza del Sindaco di Montepaone, l’evento ha visto un significativo passaggio di personalità del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale, tra cui l’on. Wanda Ferro, che ha voluto rendere omaggio a una storia fatta di impegno, dedizione e forte senso identitario. La giornata è stata un momento di festa ma anche di riflessione sul ruolo che Callipo riveste non solo come azienda, ma come simbolo di Calabria nel mondo.

Fondata nel 1913, Callipo è oggi sinonimo di eccellenza, qualità e continuità familiare. Questa nuova apertura a Montepaone è molto più di un semplice spaccio aziendale: è un ponte tra il passato e il futuro, tra la tradizione della lavorazione artigianale del tonno e l’innovazione dei processi produttivi, sempre nel rispetto del territorio.

L’inaugurazione ha rappresentato un’occasione per ribadire che la vera forza di Callipo risiede nei legami: quelli della famiglia fondatrice, ma anche quelli con i dipendenti, accuratamente scelti e qualificati nelle loro competenze e con una comunità che da oltre un secolo vede in questo marchio un orgoglio condiviso.

In una Calabria che ha sete di esempi positivi, Callipo continua a distinguersi come un faro di serietà, lungimiranza e valori autentici.

Rossana Battaglia