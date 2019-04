Inaugurato un nuovo gioco riservato ai disabili in carrozzina al Parco della Biodiversità

Un nuovo gioco riservato ai disabili in carrozzina è stato inaugurato al Parco della Biodiversità dai presidenti della Provincia, Sergio Abramo, e del Parco, Michele Traversa. Questa mattina, alla presenza dei soci dell’associazione “Città del vento”, donatori dello strumento ludico, si è applaudito a un’iniziativa ricca di sensibilità e umanità.

“In un parco che risplende – hanno affermato Abramo e Traversa – non può non trovare spazio il desiderio di regalare un po’ di gioia a chi è meno fortunato. Questo è lo spirito in cui si colloca l’idea dell’associazione catanzarese presieduta da Alessandro Astorino, che ringraziamo infinitamente per aver voluto installare un gioco destinato alle persone con disabilità che va ad aggiungersi a quelli già esistenti”.

Intanto, a partire da domani mattina riaprirà il “parco dei folletti”. Sono terminate, infatti, le operazioni di messa in sicurezza resesi necessarie a seguito degli atti vandalici che nei giorni scorsi hanno deturpato l’area verde, eseguite dagli operai del parco e dai detenuti della casa circondariale di Siano.