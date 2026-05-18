Inaugurazione a Petrizzi del nuovo edificio scolastico antisismico

Il plauso di Vincenzo Ursini, presidente dell’Accademia dei Bronzi

C’è un momento nella vita di una comunità che vale più di ogni altro e che certamente rimarrà indelebile nella memoria di tutti. Per la comunità di Petrizzi questo momento è rappresentato indubbiamente dall’inaugurazione del nuovo edificio scolastico che si terrà domani 19 maggio, nel quale saranno ospitate la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, aggregate all’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Chiaravalle.

L’appuntamento è per le ore 10:00 presso la Casa delle Culture, ubicata nei pressi dell’edificio scolastico, dov’è previsto un concerto di apertura a cura dell’Orchestra di Petrizzi. Seguiranno l’inaugurazione della nuova scuola, la benedizione della statua di Don Bosco e l’apertura del parco giochi e dell’area fitness.

«Demolire un edificio scolastico esistente e ricostruirlo in toto, seguendo la normativa antisismica, non è semplicemente un’opera pubblica, ma un autentico gesto d’amore e di responsabilità che un’amministrazione comunale possa compiere verso la propria comunità; è un atto di grande lungimiranza che fa onore a tutti: sindaco, assessori, consiglieri comunali, tecnici e cittadini operosi».

«Da cittadino di questo paese – scrive Vincenzo Ursini, presidente della “Nuova Accademia dei Bronzi” e del punto d’incontro “La Ritornanza” – sento, pertanto, il bisogno di dire “grazie” a questa amministrazione, guidata dal sindaco Giulio Santopolo, per aver saputo sapientemente utilizzare le risorse ricevute, offrendo ai ragazzi che frequenteranno le scuole elementari e medie un luogo sicuro e meraviglioso, interamente ricostruito; un luogo in cui poter crescere, sognare e giocare in piena sicurezza.»

Il mio ringraziamento è esteso a tutti i consiglieri e agli assessori Antonella Paonessa (vicesindaco con delega all’associazionismo e volontariato) e Jessica Alj, titolare della delega al bilancio, programmazione e pubblica istruzione, che hanno condiviso ogni momento tecnico-gestionale legato alle varie fasi di demolizione e ricostruzione dell’opera.

Com’è noto la classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici ed altre opere pubbliche in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio.

Il territorio di Petrizzi, nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 47 del 10.02.2004, viene indicato come zona 1, cioè ad alta pericolosità sismica.

La storia del paese, poi, – prosegue in presidente dell’Accademia dei Bronzi – è profondamente segnata dal dissesto idrogeologico. Sebbene la sua posizione collinare sia stata scelta nei secoli scorsi come rifugio dalle incursioni piratesche, il territorio è stato interessato ciclicamente da violente alluvioni e frane che ne hanno modificato la morfologia.

Qualcuno ricorda ancora le alluvioni del 1951 e del 1953, durante le quali l’intero comprensorio subì forti precipitazioni che innescarono grosse frane causando il crollo della maggior parte delle abitazioni del vecchio borgo, le cui ferite sono ancora evidenti».

«Ecco perché – conclude Vincenzo Ursini – ritengo che un’amministrazione che edifica una scuola sicura e antisismica costruisce molto più di un semplice edificio: edifica la certezza del futuro, mettendo al centro di tutto la vita e la serenità dei bambini, degli studenti, dei loro genitori, dei docenti e di tutto il personale scolastico ai quali auguro buon lavoro».