Inaugurazione “Culla per la Vita” all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme

Cerimonia inaugurale mercoledì 7 maggio 2025 alle ore 15 nella sala “Arch. Ferrante” del Presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme della “Culla per la vita” che verrà attivata nel nosocomio lametino e realizzata dall’Asp di Catanzaro, con la collaborazione del Soroptimist Club di Lamezia Terme. La culla, in quanto al centro della Calabria, potrà essere raggiunta con facilità da tutto il territorio regionale.

Alla cerimonia prenderanno parte il commissario straordinario dell’Asp Antonio Battistini, il Garante della Salute della Regione Calabria Anna Maria Stanganelli, il capo dipartimento Materno Infantile dell’Asp Mimma Caloiero, la presidente del Soroptimist club di Lamezia Luigina Pileggi, il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, il vescovo della Diocesi lametina monsignor Serafino Parisi, il presidente del Tribunale dei minori di Catanzaro Teresa Chiodo, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle associazioni del Terzo settore.

Sarà inoltre presente una delegazione del Liceo artistico “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme guidato dalla dirigente Susanna Mustari, che ha realizzato per l’occasione un’opera artistica fatta a mano dagli studenti.

La “Culla per la vita” rappresenta un luogo sicuro, accogliente e riscaldato dove le madri in difficoltà possono lasciare in anonimato il proprio neonato, certe che riceverà subito assistenza e cure adeguate. Nel corso dell’evento inaugurale verranno illustrate le finalità del progetto e le modalità operative della struttura.