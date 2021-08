Incendi: ancora una vittima in Calabria, trovato semicarbonizzato un 78enne

Ancora una vittima per gli incendi in Calabria. Un settantottenne è stato trovato semicarbonizzato nella notte ad Acquaro, in provincia di Vibo Valentia.

Il pensionato sarebbe stato investito dalle fiamme di un incendio boschivo che ha interessato anche il suo fondo agricolo.

L’uomo, A.S. – scrive il Quotidiano del Sud – si sarebbe allontanato da casa dopo avere notato il fumo provenire dall’area del suo appezzamento finendo, nel tentativo di spegnere il rogo, per essere investito dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per un primo esame esterno del cadavere.