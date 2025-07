Incendi boschivi a S. Andrea Jonio, richiesta Consiglio Comunale aperto

Gentile Sindaco, Egregi Consiglieri,

anche quest’estate la scellerata azione di CRIMINALI sta devastando il nostro territorio con continui e distruttivi incendi.

Dopo i svariati tentativi incendiari di queste ultime settimane e di questi ultimi giorni, sempre nella stessa area che oramai viene presa di mira ogni anno, l’altro giorno, in concomitanza con un fattore essenziale il vento forte, che continuamente cambiava direzione, i piromani sono riusciti a scatenare l’inferno.

Abbiamo già espresso la nostra gratitudine alla Protezione Civile regionale, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, a Calabria Verde, all’Esercito, al Gruppo di Protezione Civile Comunale e a tutti i volontari che hanno operato instancabilmente per arginare e bloccare l’avanzata del fuoco.

Questi CRIMINALI oltre a distruggere l’ambiente naturale, la fauna ad alterare un delicato equilibrio geologico, a mortificare le poche attività agricole presenti portate avanti con enormi sacrifici e passioni, stanno minando il senso di comunità.

Non ci si può nascondere e rassegnare al fatto che le condizioni ambientali, la vastità e difficoltà del territorio i pochi mezzi a disposizione per gli interventi di prevenzione ed intervento messi a disposizione da un Governo che preferisce investire in spese militari invece che nella tutela del territorio, facendo sì che tali incendi rientrino nell’andamento naturale delle cose.

Si tratta unicamente di ATTI CRIMINALI, compiuti da “piromani” che sicuramente non vengono da fuori, CRIMINALI che conoscono bene il territorio e che probabilmente sono membri della nostra stessa Comunità.

E’ compito delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, a cui esprimiamo la nostra vicinanza, individuare e assicurare alla giustizia questi Criminali.

Ma in contemporanea è compito dell’intera comunità andreolese isolare, espellere denunciare questi CRIMINALI, chi non lo fa è complice di tutta questa distruzione.

L’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ANDREOLESE CHIEDE CHE SIA CONVOCATO UN CONSIGLIO COMUNALE APERTO PER DISCUTERE DELL’ EMERGENZA AMBIENTALE E SOCIALE DERIVANTE DALLA COSTANTE DISTRUZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO A SEGUITO DEGLI ENNESIMI INCENDI CHE HANNO INVESTITO IL COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO.

E’ urgente la convocazione di un Consiglio Comunale Aperto a tutta la cittadinanza, alle Forze dell’Ordine, alle strutture della Regione Calabria che si occupano di territorio e di Protezione Civile. Per informare, formare ed accogliere proposte concrete per difendere il territorio.

Da parte nostra stiamo organizzando una raccolta fondi per l’acquisto di strumentazione necessaria al Gruppo Comunale di Protezione Civile, primo avamposto di tutela del territorio costituito da persone che dedicano il loro tempo, la loro sicurezza e la loro professionalità a tutta la comunità.

Solo se saremo in grado di collaborare travalicando le differenze di parte potremo trasformare la crisi che stiamo vivendo in un’occasione per migliorare la nostra comunità.