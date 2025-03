Incendiati nella notte due mezzi per la raccolta dei rifiuti

Due mezzi per la raccolta dei rifiuti, di proprietà dell’azienda Tlz Aliano (Caserta), sono stati incendiati la notte scorsa a Cirò Marina, nel Crotonese. I mezzi erano parcheggiati in un deposito alla periferia sud della cittadina.

Gli ignoti attentatori hanno approfittato anche del fatto che la zona è scarsamente illuminata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina che hanno dovuto lavorare non poco per spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero ad altri mezzi e strutture.

Quello della notte scorsa è un nuovo atto intimidatorio compiuto ai danni dell’azienda che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Cirò Marina. Nel novembre dello scorso anno erano state prese di mira cinque navette dell’azienda Tlz che erano parcheggiate nell’area Pip.

Ignoti hanno scavalcato la recinzione e frantumato i vetri dei mezzi in sosta nell’isola ecologica. La ditta Tlz gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Cirò Marina dal 2022, aggiudicandosi l’appalto per la somma complessiva di 7,2 milioni di euro per cinque anni. Sull’accaduto indagano i Carabinieri Della Compagnia di Cirò Marina.