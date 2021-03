Incendiati rifiuti solidi urbani nel catanzarese

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa notte alle ore 02.00 circa in via del Commercio nel quartiere Lido del comune di Catanzaro per incendio rifiuti solidi urbani.

Interessati dal rogo alcuni contenitori della raccolta indifferenziata posti a ridosso del muro esterno dell’ufficio del Comune quarta circoscrizione.

Nell’incendio coinvolto altresì un armadietto Enel sotto tensione e relativi cavi della distribuzione della corrente ancorati sul muro dell’edificio, quest’ultimo annerito dalle fiamme.

Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non risultano danni a persone. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio, non si esclude l’ipotesi dell’azione dolosa.