Incendio abitazione nel catanzarese, intervento dei Vigili del Fuoco

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina e sede centrale, con il supporto di autobotti per il rifornimento idrico e di un’autoscala, sono intervenute dalle ore 11.15 circa nel comune di Sellia Marina per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione.

L’evento ha interessato locali mansardati di una struttura di tre piani fuori terra, adibiti a deposito di materiale vario. L’immediata azione di spegnimento ha consentito il contenimento del fronte di fiamma, evitando il coinvolgimento dell’intera struttura.

In via precauzionale, il nucleo familiare dimorante nell’appartamento sottostante è stato evacuato fino al termine delle operazioni di soccorso e alle successive verifiche tecniche finalizzate all’accertamento di eventuali danni strutturali.

Sono attualmente in corso le operazioni di completo spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Al momento non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.