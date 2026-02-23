​Incendio devasta una palazzina: ala dell’edificio dichiarata inagibile

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme con supporto di Autobotte per rifornimento idrico ed Autoscala è intervenuta per un incendio di abitazione sviluppatosi in via Margherita n. 28, nel comune di Pianopoli.

L’incendio ha interessato il primo piano e il sottotetto di una porzione di fabbricato disposto su tre livelli, provocando la completa distruzione di suppellettili e mobilia.

Le elevate temperature sprigionate dal rogo hanno inoltre causato danni strutturali al solaio del locale adibito a magazzino, posto al piano terra.

Per motivi di sicurezza è stato pertanto interdetto l’accesso all’intera ala dell’edificio interessata dall’evento. Non si registrano danni a persone.

Sul posto erano presenti il funzionario di servizio, Ispettore Antincendio Massimo Conforti, i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale del SUEM 118. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo.