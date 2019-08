Incendio di arbusti e macchia mediterranea a Catanzaro

È in corso intervento di repressione incendio in area poco distante dalle abitazioni e dalla casa circondariale. Sul posto un DOSVF, squadra dei Vigili del Fuoco ed una squadra CV.

Il DOSVF ha richiesto mezzo aereo.

Al momento nessun problema particolare per le abitazioni e per il carcere se non disagi dovuti al fumo intenso.

Sul posto sta operando in questo momento eligermaneto.

Altro incendio divampato in via mottola d’amato sempre a Catanzaro.

Interessato dal rogo uliveto e macchia mediterranea in prossimità di abitazioni.

vigili del fuoco per circoscrivere e spegnere l’incendio evitando la propagazione delle fiamme verso l’abitato.

Presunto autore dell’incendio bloccato dagli abitanti della zona.

Sul posto Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.