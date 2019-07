Incendio di arbusti e macchia mediterranea a Germaneto

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede Centrale è intervenuta questo pomeriggio in viale Europa nelle vicinanze della Cittadella Regionale per incendio arbusti e macchia mediterranea.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere il rogo ed all’estinzione dello stesso evitando il propagarsi delle fiamme verso una cabina di distribuzione della rete Italgas situata nella zona attraversata dal fuoco.

Non si registrano danni a persone. Disagi dovuti al fumo per le autovetture in transito.