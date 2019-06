Incendio di rifiuti presso azienda nella notte a Borgia

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede Centrale sono intervenute questa notte in località Roccelletta nel comune di Borgia (CZ) per un incendio di rifiuti presso una nota azienda specializzata nella produzione di natanti.

Interessati dalle fiamme due cassoni, posti nel piazzale esterno della ditta, contenenti rifiuti di vario genere, resine e scarti di rifiuti industriali connessi con la costruzione d’imbarcazioni.

Il tempestivo intervento delle unità vigilfuoco con due automezzi è valso a circoscrivere e ad estinguere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso la struttura.

Le operazioni di spegnimento protrattesi per diverse ore, rese difficoltose dal fumo denso e acre scaturito dalla combustione del materiale contenuto nei cassoni.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo, nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Non si registrano danni a persone. Sul posto carabinieri per quanto di competenza.