Incendio di sterpaglie e macchia mediterranea, intervento dei vigili del fuoco

Prime giornate di sole e gli incendi non tardano ad arrivare.

Questa mattina la squadra del comando di Catanzaro, del distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel comune di Gizzeria in località Torre di Caposuvero per un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea bassa.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio evitando cosí il propagarsi verso la zona abitata. Le fiamme ed il fumo, in prossimità dell’Autostrada A2 del Mediterraneo non hanno creato particolari disagi al traffico anche per l’attuale contingenza relativa all’emergenza Covid-19 ed alle disposizioni restrittive della mobilità.

Non si sono registrati danni a persone. Non si esclude l’origine dolosa del rogo.