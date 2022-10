Un squadra dei Vigili Del Fuoco del Comando di Catanzaro Distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta nel primo pomeriggio in via Formiti, a Lamezia Terme, per incendio autovettura.

Coinvolta nel rogo una Fiat Freemont parcheggiata in prossimità di abitazioni.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Non si registrano danni a persone.