Incendio di vegetazione e rifiuti in Viale Emilia a Catanzaro

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono attualmente impegnati in un vasto incendio di vegetazione e di rifiuti solidi urbani sviluppatosi in Viale Emilia.

Sul posto stanno operando due squadre della sede centrale, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico, e una squadra del Distaccamento di Sellia Marina.

L’intervento è finalizzato a circorscrivere il fronte di fiamma e impedire la propagazione dell’incendio verso un capannone adibito ad attività commerciale e strutture abitative situate nelle immediate vicinanze.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.