Notte di terrore a Lungro, paesino montano della provincia di Cosenza: tre vetture, appartenenti ad un imprenditore del posto, sono andate distrutte in un rogo doloso tra Via dei Cinquecento e Via Cattedrale.

Secondo una prima ricostruzione, la prima auto ad andare a fuoco è stata una Wolkwagen Golf la quale, parcheggiata proprio sotto l’abitazione del proprietario, ha preso improvvisamente fuoco.

Le fiamme si sono subito sparse anche alle altre due automobili creando quindi ingenti danni.