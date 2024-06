Incendio divampa sul tetto di un edificio, tratti in salvo due cani

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono impegnate dalle ore 13.10 circa in via Proto nel comune di Vibo Valentia per incendio tetto, costituito da laterizi e pannelli di polistirolo per coibentazione, di uno stabile di 2 piani fuori terra.

L’incendio probabilmente scaturito dall’impianto fotovoltaico sta impegnando 15 unità Vigilfuoco con supporto di Autobotte per rifornimento idrico ed Autoscala dalla sede centrale ed una squadra del distaccamento di Vibo Marina.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale medico del Suem118.

Al momento non si registrano danni a persone. Durante le operazioni di spegnimento tratti in salvo due cani.