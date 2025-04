Incendio doloso a Satriano, la solidarietà del sindaco

“Un sentito abbraccio al caro Michele Sinopoli per il vile atto subito questa notte, il terzo incendio doloso che si registra nel nostro centro storico nell’ultimo mese”.

“Una situazione che sta diventando davvero insostenibile e alla quale spero presto le forze dell’ordine riusciranno a mettere fine”.

“Da parte nostra, come Amministrazione Comunale, stiamo per partecipare ad un bando relativo alla Videosorveglianza, questa volta con un’importante quota di cofinanziamento, che ci consentirà di potenziare la presenza di telecamere in diverse zone del borgo”.

“Nel frattempo, chiunque avesse già delle proprie telecamere idonee, o volesse dotarsene, può recarsi presso l’ufficio di Polizia Locale per maggiori informazioni sulla possibilità di metterle in rete con l’impianto di videosorveglianza comunale”. Lo rende noto in un post sui social il sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti.