Incendio in una scuola di Catanzaro, indagini sulle cause del rogo

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico, sono intervenute intorno alle ore 11.30 in via Reventino, nel quartiere Sant’Elia del comune di Catanzaro, per un incendio che ha interessato un edificio scolastico.

Il rogo ha coinvolto un magazzino dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est – Manzoni, adibito a deposito di materiale di vario genere. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme ai locali attigui.

A causa delle alte temperature si è verificato lo sfondellamento delle pignatte del solaio; pertanto, in via precauzionale, risultano inagibili sia il magazzino interessato dall’incendio sia i locali sovrastanti, fino all’esecuzione delle necessarie verifiche tecnico-strumentali e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nei locali adiacenti si registrano danni da annerimento delle pareti provocati dal denso fumo sprigionatosi durante l’incendio.

Non si segnalano danni a persone.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo.

A coordinare le operazioni di spegnimento il CRE Zucco Claudio del Comando di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.