Incendio in una stalla, animali salvati dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia in mattinata per domare l’incendio di una stalla con annesso fienile nella frazione Motta Filocastro del comune di Limbadi. Le fiamme si sono sviluppate in località “Case sparse” ed il provvidenziale intervento dei vigili ha permesso di mettere in salvo i numerosi animali presenti.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso. Sul posto due squadre con autopompa e autobotte. I danni sono in corso di quantificazione, così come resta ancora da accertare la natura del rogo sulla quale hanno avviato indagini anche i carabinieri della locale stazione.