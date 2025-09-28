Incendio nella notte di due autocarri, indagini sulle cause del rogo

Alle ore 02:56 di oggi, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria è intervenuto in via Ravagnese Superiore, nel Comune di Reggio Calabria, per domare un incendio che ha coinvolto tre autocarri, due andati completamente distrutti, il terzo riportava danni per irraggiamento, parcheggiati in un’area adibita a deposito mezzi e attrezzature di proprietà del Comune e della ditta Castore SRL.

I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno messo in atto le operazioni necessarie per estinguere le fiamme sviluppatesi sui veicoli, evitando che l’incendio si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, il personale della scientifica, e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti in corso per risalire all’origine dell’incendio.

Non si registrano danni a persone.