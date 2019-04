Incendio nella notte in una scuola primaria

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale sono intervenute questa notte in via F. Priolo nel comune di Amato per incendio divampato all’interno della scuola primaria Michele Torcia facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale Don G. Maraziti di Marcellinara.

Attualmente la scuola risulta chiusa da mesi in quanto interessata da lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico.

Il rogo si è sviluppato all’interno di un locale attualmente utilizzato dall’impresa esecutrice dei lavori come deposito di materiale edile.

Tutto il materiale andato completamente distrutto.

Le fiamme hanno altresì danneggiato parte del solaio del locale interessato con il distacco e la successiva caduta della parte inferiore delle pignatte.

Il tempestivo intervento dei soccorritori con due mezzi e otto unità operative è valso all’estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme ai locali attigui.

Nessun elemento utile è stato rinvenuto circa l’eventuale origine dolosa dell’incendio ma nessuna ipotesi al momento viene esclusa.

Sul posto i carabinieri della stazione di Marcellinara per quanto di competenza.

Ulteriori indagini in corso.

Non si registrano danni a persone.