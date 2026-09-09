Incendio nella zona “La Collina” a Satriano Marina: servono chiarezza, trasparenza e prevenzione

Il vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato la località “La Collina”, nell’area del Residence Leotta a Satriano Marina, impone una seria riflessione sulle condizioni di sicurezza del territorio e sulla necessità di un’efficace attività di prevenzione.

Da quanto appreso, il rogo ha provocato danni ad alcune abitazioni e determinato un significativo impatto ambientale in una zona collocata in pieno centro abitato. Ai cittadini coinvolti e alle famiglie che hanno vissuto momenti di paura esprimiamo vicinanza e solidarietà.

Al di là delle cause dell’incendio, che saranno accertate dalle autorità competenti, non può non essere evidenziato come l’area interessata versasse da tempo in condizioni di evidente incuria.

Una situazione ben visibile a chiunque frequentasse la zona e che desta ancora più interrogativi considerando la presenza, nelle immediate vicinanze, di un cantiere privato e di un cantiere pubblico relativo alla realizzazione dell’asilo nido comunale.

Per questo motivo, già nelle ore successive all’evento, abbiamo trasmesso una PEC all’Amministrazione comunale chiedendo urgenti informazioni e chiarimenti sull’accaduto, sulle attività di controllo eventualmente svolte, sui provvedimenti adottati negli anni per la manutenzione e la messa in sicurezza dell’area e sulle iniziative che si intendono assumere per il futuro.

Ad oggi, continuano a pervenire segnalazioni da parte di cittadini in merito alla presenza di focolai ancora attivi, la cui persistenza sta causando significativi disagi alla popolazione residente.

I cittadini hanno diritto di conoscere la verità dei fatti e di sapere se tutte le misure di prevenzione e vigilanza previste siano state effettivamente attuate.

Non è il momento delle polemiche, ma certamente è il momento della programmazione di interventi concreti affinché episodi del genere non si ripetano più.

Giuseppino Basile

Alessio Ferraro

Consiglieri Comunali

Satriano al Centro