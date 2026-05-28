​Inchiesta “Kleopatra”: al via l’udienza preliminare per il clan Gallace e il re del narcotraffico internazionale

Entra nel vivo l’inchiesta “Kleopatra”, la maxi-operazione che ha smantellato un presunto network transnazionale del narcotraffico riconducibile alla potente cosca Gallace di Guardavalle.

Si tiene oggi, 28 maggio, l’udienza preliminare a carico di 52 persone, accusate a vario titolo di aver gestito un imponente giro d’affari legato all’importazione e allo spaccio di stupefacenti su scala globale.

​La “casa madre” e le rotte globali della droga

​Secondo le indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza e coordinate dal pubblico ministero della Dda, Debora Rizza, l’epicentro organizzativo del gruppo era saldamente ancorato a Guardavalle, roccaforte della consca.

Da qui i vertici dell’organizzazione muovevano i fili di una rete capace di dialogare direttamente con i cartelli del Sudamerica (in particolare in Colombia, Ecuador, Perù e Brasile) e di stabilire solide basi logistiche in Europa, tra Olanda, Germania e Svizzera.

​Il raggio d’azione del sodalizio criminale non conosceva confini geografici né di tipologia di sostanza:

​Le sostanze: Prevalentemente fiumi di cocaina, ma il mercato comprendeva anche ingenti quantitativi di marijuana, eroina e hashish.

​I canali di imbarco: I carichi partivano da snodi cruciali come il porto di Santos in Brasile, lo scalo di Rotterdam in Olanda e l’aeroporto di Francoforte in Germania.

​I porti italiani come porta d’accesso

​Le fiamme gialle hanno ricostruito minuziosamente la filiera del trasporto. Una volta arrivata in Italia, la droga veniva recuperata all’interno di importanti scali marittimi nazionali, sfruttando la complicità o le falle nei controlli di porti strategici come Livorno, Gioia Tauro e Trieste, oltre ad altri punti di sbarco individuati di volta in volta per eludere le forze dell’ordine.

​Una volta “sbarcata”, la merce illegale veniva capillarmente distribuita e commercializzata in tutta la penisola.

​L’udienza odierna rappresenta lo snodo cruciale per i 52 imputati, i quali dovranno rispondere delle accuse di importazione, trasporto, detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso.