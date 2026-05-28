​Inchiesta “Kleopatra”: al via l’udienza preliminare per il clan Gallace e il re del narcotraffico internazionale

Entra nel vivo l’inchiesta “Kleopatra”, la maxi-operazione che ha smantellato un presunto network transnazionale del narcotraffico riconducibile alla potente cosca Gallace di Guardavalle.
Si tiene oggi, 28 maggio, l’udienza preliminare a carico di 52 persone, accusate a vario titolo di aver gestito un imponente giro d’affari legato all’importazione e allo spaccio di stupefacenti su scala globale.
La “casa madre” e le rotte globali della droga
Secondo le indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza e coordinate dal pubblico ministero della Dda, Debora Rizza, l’epicentro organizzativo del gruppo era saldamente ancorato a Guardavalle, roccaforte della consca.
Da qui i vertici dell’organizzazione muovevano i fili di una rete capace di dialogare direttamente con i cartelli del Sudamerica (in particolare in Colombia, Ecuador, Perù e Brasile) e di stabilire solide basi logistiche in Europa, tra Olanda, Germania e Svizzera.
Il raggio d’azione del sodalizio criminale non conosceva confini geografici né di tipologia di sostanza:
Le sostanze: Prevalentemente fiumi di cocaina, ma il mercato comprendeva anche ingenti quantitativi di marijuana, eroina e hashish.
I canali di imbarco: I carichi partivano da snodi cruciali come il porto di Santos in Brasile, lo scalo di Rotterdam in Olanda e l’aeroporto di Francoforte in Germania.
I porti italiani come porta d’accesso
Le fiamme gialle hanno ricostruito minuziosamente la filiera del trasporto. Una volta arrivata in Italia, la droga veniva recuperata all’interno di importanti scali marittimi nazionali, sfruttando la complicità o le falle nei controlli di porti strategici come Livorno, Gioia Tauro e Trieste, oltre ad altri punti di sbarco individuati di volta in volta per eludere le forze dell’ordine.
Una volta “sbarcata”, la merce illegale veniva capillarmente distribuita e commercializzata in tutta la penisola.
L’udienza odierna rappresenta lo snodo cruciale per i 52 imputati, i quali dovranno rispondere delle accuse di importazione, trasporto, detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso.