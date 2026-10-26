Inchiesta su giochi telematici, eseguite in Calabria 15 misure cautelari

Una misura cautelare nei confronti di 15 persone è stata eseguita stamani dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, insieme a personale dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza, nell’ambito di una inchiesta sulla gestione degli apparecchi di giochi telematici con vincite in denaro.
Nei confronti degli indagati vengono ipotizzati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione, contro il patrimonio, contro l’amministrazione della giustizia, nonché corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, truffa aggravata ai danni dello Stato, favoreggiamento.
Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, scaturisce da un’indagine condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e dai funzionari della Direzione centrale giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma.