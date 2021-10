Incidente fra tre auto, donna incastrata tra le lamiere soccorsa dai vigili del fuoco

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia sede centrale sono intervenute alle ore 20.30 circa sulla SS19 in prossimità dello svincolo A2 Pizzo per incidente stradale.

Tre le vetture coinvolte una Fiat Panda, una Fiat Grande Punto ed una Mercedes. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre la conducente della Fiat Panda rimasta incastrata nell’abitacolo della vettura.

La stessa affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Si provvedeva inoltre alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.