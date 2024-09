Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore, è intervenuta questo pomeriggio ore 17.10 sulla statale 107 al km 70 fra i comuni di Camigliatello e San Giovanni in Fiore per incidente stradale.

Coinvolti un mezzo dell’Anas e due autovetture.

Il bilancio è di un ferito affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 e successivamente trasportato all’ospedale di San Giovanni in Fiore.

Sul posto Polizia Stradale e personale Anas.

Disagi alla circolazione.