Incidente in fabbrica: gravi ustioni per un 28enne operaio, ferito anche un poliziotto

Un operaio è rimasto gravemente ustionato ed un poliziotto è rimasto ferito in un incidente avvenuto in una fabbrica a Soriano Calabro, nel vibonese, nei pressi dello svincolo dell’Autostrada A2 Del Mediterraneo.

Nel sito produttivo, secondo quanto si è appreso, era in corso una attività da parte della Polizia per la distruzione di alcuni documenti cartacei dell’archivio della stessa Polizia, quando, per cause da accertare, c’è stato un ritorno di fiamma che ha investito un dipendente dell’azienda di 28 anni, residente nel vicino comune di Dasà, e un poliziotto di 30 anni, originario di Salerno.

Il primo ha riportato ustioni al volto, al collo e alle mani e per per lui si è reso necessario il trasferimento a Bari in eliambulanza decollata da Lamezia dove il ferito era giunto con un mezzo privato.

L’agente, invece, ha riportato ustioni alla mano destra e anche per lui, dopo le prime medicazioni al Pronto soccorso di Vibo Valentia, è stato deciso il trasferimento in ambulanza nel capoluogo barese. L’operaio è stato ricoverato in gravi condizioni mentre il poliziotto ha ferite più leggere. Sull’episodio sono in corso indagini da parte della Questura.