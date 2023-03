Incidente in galleria sull’A2, coinvolti un autoarticolato ed un’autocisterna

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari e del comando di Potenza distaccamento di Lauria sono impegnate dalle ore 11.40 circa sull’autostrada A2 del Mediterraneo per un incidente stradale all’interno della galleria “Colle Trodo” in prossimità dello svincolo di Mormanno direzione Salerno.

Nel sinistro coinvolti un autoarticolato ed un’autocisterna adibita al trasporto di GPL. Il conducente di quest’ultima veniva affidato alle cure del personale sanitario e trasferito presso struttura ospedaliera con Elisoccorso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto intervenuto altresì il nucleo NBCR/Travasi del comando vigili del fuoco di Catanzaro per la bonifica e messa in sicurezza della cisterna di GPL.

Polizia stradale e personale Anas per gli adempimenti di competenza.

Attualmente il tratto di autostrada interessato dal sinistro chiuso al transito. Si procede a senso unico alternato sulla corsia direzione Sud.