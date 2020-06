Incidente in Veneto, muore l’attrice 14enne Vittoria De Paoli

Vittoria De Paoli, 14 anni, attrice, è morta in un incidente stradale a Farra di Soligo, in Veneto. Aveva recitato nella sua prima fiction quando di anni ne aveva soltanto 10. Per lei la sua giovane vita aveva preso già un indirizzo netto: amava recitare e da grande avrebbe voluto continuare a fare l’attrice.

Per questo motivo studiava canto e danza, oltre che recitazione. L’incidente stradale è avvenuto la scorsa notte quando era stata accompagnata dalla madre a una festa di amici. Poi un giro in Vespa con un amico di 16 anni, che ha perso il controllo del mezzo provocando l’incidente in cui è morta Vittoria.

L’amico è ora ricoverato all’ospedale in gravissime condizioni. De Paoli viveva a Maser, in provincia di Treviso e nel 2016 aveva recitato anche nella fiction ‘Di padre in figlia’, andata in onda su Rai1, al fianco di Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Stefania Rocca.

La 14enne è morta poco dopo essere giunta all’ospedale di Conegliano portata con un ambulanza del Suem 118. I due giovani erano ad una festa.