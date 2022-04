Incidente lungo la Statale 106, due morti

Incidente mortale lungo la statale 106 jonica all’altezza dello svincolo di Sibari. Il bilancio è di due morti in via di cui non sono state rese ancora note le generalità.

Lo scontro è avvenuto tra una Dacia Duster e una Ulysse monovolume Fiat. Sull’asfalto anche un cane morto nell’impatto.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e gli uomini della polizia stradale di Trebisacce.

Il punto è lo stesso nel quale perse la vita mesi fa una donna di Vibo Valentia in uno scontro con un Tir. La zona è stata transennata per i rilievi del caso.

[AGGIORNAMENTO CON FOTO]

Incidente sulla Statale 106, due morti e un ferito grave