Incidente mortale a Girifalco, perde la vita un centauro di 25 anni

Incidente mortale ieri pomeriggio nel Catanzarere. Un giovane di 25 anni, R. L., ha perso la vita intorno alle 19 a seguito di un incidente stradale che si è verificato sulla Sp 92 nel comune di Girifalco.

L’incidente ha coinvolto la moto alla cui guida vi era il giovane ed una auto che proseguiva nella stessa direzione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica e per i rilievi di rito ed una autoambulanza. I sanitari non hanno potuto far altro che prendere atto del decesso con il giovane morto sul colpo