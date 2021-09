Un pedone, A.C. falegname di 80 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto in via Amirante a Soverato da una Panda condotta da un uomo di 69 anni.

L’uomo è stato trasportato subito in ospedale ma le prime cure non sono bastate ad evitargli il decesso. Sul luogo dell’incidente i carabinieri per gli accertamenti del caso.