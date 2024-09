Incidente mortale nel 2023, arriva la condanna in primo grado per omicidio stradale

Condannato per il reato di omicidio stradale il conducente del veicolo in relazione al sinistro occorso in data 11 novembre 2023 in Via Salvatore Raffaele di Lamezia Terme in cui perdeva la vita G.D..

Si è concluso il primo grado, celebrato con rito abbreviato, del processo con l’accusa di omicidio stradale a carico del conducente della AUDI A4 accusato – in concorso di cause – di aver investito la Fiat 500 condotta da G.D. in data 11 novembre 2023, in Via Salvatore Raffaele di Lamezia Terme, provocandone il decesso, occorso subito dopo essere giunto presso il PS dell’Ospedale di Lamezia Terme.

Per l’Ufficio di Procura il sinistro avveniva – in concorso con la vittima – per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché per inosservanza delle norme della circolazione stradale in quanto il conducente dell’Audi avrebbe effettuato la manovra di sorpasso invadendo la corsia opposta nonostante la presenta di striscia continua e viaggiando ad una velocità superiore al doppio rispetto al limite consentito.