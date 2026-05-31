Incidente mortale sulla SS 109 Quater nel catanzarese: scontro tra due moto, un morto

A causa di un incidente, il traffico è rallentato sulla strada statale 109 Quater della Piccola Sila al km 8,800, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Sorbo San Basile (CZ).

L’incidente ha coinvolto due motoveicoli e, nell’impatto, una persona ha perso la vita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

+++ AGGIORNAMENTO DELLE 15.40 +++

RIAPERTA LA SS109 QUATER DELLA PICCOLA SILA.

CIRCOLAZIONE REGOLARE.