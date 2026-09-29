Incidente mortale sulla SS106: una vittima dopo lo scontro tra un’auto e una e-bike

Sulla strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente istituito il senso unico alternato al km 204,400 in direzione Taranto, nel territorio comunale di Cropani (CZ), a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un’autovettura e una bici elettrica. Nell’impatto una persona è deceduta.

Attualmente la corsia in direzione Taranto (crescente) è provvisoriamente chiusa. Si transita a senso unico alternato.

Sul posto sono presenti il personale Anas, le Forze dell’ordine e il personale del118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.