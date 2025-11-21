Incidente mortale sulla Statale 106 Jonica, perde la vita una donna di 66 anni

Un grave incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada statale 106 Jonica, al confine tra le province di Crotone e Catanzaro, è costato la vita a una donna di 66 anni originaria di Steccato di Cutro. La vittima era alla guida di una utilitaria che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un furgone.

L’impatto è avvenuto nel territorio di Belcastro e le condizioni della donna sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a stabilizzare la ferita e a trasportarla d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro.

Nonostante i tentativi dei medici, la 66enne è deceduta poco dopo il suo arrivo, a causa delle gravi lesioni riportate nello scontro.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sellia Marina, che stanno effettuando rilievi e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire con precisione le circostanze del sinistro.

Ancora da chiarire se a provocare la collisione siano stati un malore, una distrazione o condizioni stradali non favorevoli.

La SS106 Jonica, più volte al centro dell’attenzione per l’elevato numero di incidenti, è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.