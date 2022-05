Grave incidente questa mattina lungo la statale 106 nell’Alto Ionio Cosentino. In località Torricella, nell’area urbana di Corigliano, per cause ancora in corso di accertamento, sono venuti in collisione un tir e una Renault Twingo.

Ad avere la peggio la donna alla guida dell’auto, Dina Bastone di 42 anni, che è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è purtroppo deceduta. Sul posto polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.