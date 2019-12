È di una vittima e due feriti, il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 3:15 di questa notte sulla SGC jonio tirreno, all’altezza dello svincolo di Polistena.

A causa dell’impatto tra due autovetture, si è reso necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dell’uomo deceduto e si è provveduto a mettere in sicurezza le autovetture. Sul posto anche i carabinieri e il 118 per soccorrere i feriti.