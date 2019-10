Incidente SS107, U.Di.Con.: “Siamo vicini alle famiglie delle 4 giovani vittime”

“L’incidente avvenuto durante la notte dello scorso sabato a Rende è stato fatale per la vita di 4 ragazzi appena maggiorenni – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – il conducente dell’altra auto, un 33enne rimasto ferito, è risultato positivo al test antidroga ed ora sta alla magistratura della Procura di Cosenza accertare se le sostanze stupefacenti siano state causa determinante nello scontro.

Da anni ci impegniamo con iniziative e convegni sulla sicurezza stradale per sensibilizzare i giovani sull’importanza di non commettere imprudenze alla guida, dove anche solo una piccola distrazione può rivelarsi fatale. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e speriamo che venga fatta chiarezza sull’accaduto quanto prima, anche se nessuno potrà ridare loro ciò che quello scontro gli ha tolto. D’altro canto, sono ancora tanti, troppi gli incidenti che avvengono su quel tratto di strada della Statale 107 Silana-Crotonese, tra gli svincoli di Piano Monello e Saporito, basti pensare che il giorno dopo questa tragedia si è verificato un altro incidente, nello stesso punto dove hanno perso la vita i giovani, questa volta senza feriti. Bisogna che chi di dovere si adoperi quanto prima per mettere quel tratto in sicurezza – conclude Nesci – specialmente se bagnata, quella strada crea troppi pericoli e non possiamo aspettare inermi il prossimo lutto”.

“Sottoscrivo in pieno le parole del Presidente Nesci – dichiara il Responsabile Provinciale dell’U.Di.Con. di Cosenza, Ferruccio Colamaria – domenica mattina la città di Cosenza era affranta dal dolore per la prematura scomparsa di Federico, Mario, Paolo e Alessandro. A testimonianza del cordoglio condiviso da tutta la popolazione, il sindaco ha ritenuto opportuno dichiarare lutto cittadino lunedì scorso. Quel tratto di Statale è un pericolo ma bisogna continuare a diffondere messaggi di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, alla luce dei numeri esorbitanti di incidenti che avvengono ogni giorno. Lo scorso anno siamo stati impegnati proprio a Rende con l’iniziativa #BevoSoloSeNonGuido, informando i giovani sulle conseguenze non solo dal punto di vista della salvaguardia della salute, ma anche penale. Non bisogna mettersi alla guida quando non si è lucidi, perché oltre ad essere un pericolo per se stessi si è un pericolo per gli altri “.