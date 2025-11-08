Incidente stradale a Catanzaro, due feriti

Nella prima mattinata di oggi, alle ore 7:10 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta per un incidente stradale verificatosi lungo la Tangenziale Ovest, nei pressi dello svincolo per il quartiere Gagliano.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat 500. A seguito dell’impatto, l’Alfa Romeo è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa su un terrapieno, mentre la Fiat 500 si è ribaltata sulla sede stradale.

A bordo dei veicoli si trovavano esclusivamente i conducenti, entrambi rimasti feriti in modo lieve. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e delle vetture coinvolte. Sul posto presente anche la Polizia Locale per i rilievi e gli adempimenti di competenza e Polizia di Stato per la viabilità.

Sul posto anche personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Si sono registrati disagi alla viabilità durante le operazioni di soccorso.