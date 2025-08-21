Incidente stradale a Catanzaro, tre feriti

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta questa mattina intorno alle ore 6:00 su Viale Emilia, nella zona sud-est della città, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture: un’Audi RS3 e una Fiat Uno.

Il bilancio è di tre feriti: i due conducenti e il passeggero dell’Audi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo il conducente della Fiat Uno, rimasto incastrato a causa dell’impatto, e successivamente a mettere in sicurezza l’area e i veicoli, considerata la presenza di carburante riversato sulla sede stradale.

I due conducenti sono stati affidati al personale sanitario del SUEM 118 per le prime cure e il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera. Anche il passeggero dell’Audi è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto erano presenti i Carabinieri, impegnati negli adempimenti di competenza e nei rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.