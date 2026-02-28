Incidente stradale a Soverato: auto perde il controllo, conducente soccorso dalla Polizia Locale

Attimi di apprensione nel comune di Soverato per un incidente stradale che ha visto protagonista un’utilitaria nel corso della giornata. Il sinistro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

​La dinamica

​Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Toyota Aygo ha perso improvvisamente il controllo del veicolo mentre percorreva il tratto stradale interessato. L’auto è finita fuori strada in un incidente autonomo che non ha visto coinvolti altri mezzi.

L’intervento e i soccorsi

​Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Polizia Locale di Soverato. Gli agenti, giunti sul luogo del sinistro in pochi istanti, si sono prodigati per estrarre l’automobilista — unico occupante del mezzo — dall’abitacolo della vettura rimasta danneggiata.

L’operazione è avvenuta in sinergia con il personale sanitario del SUEM 118, giunto contemporaneamente sul punto dell’impatto. Dopo le prime cure prestate sul posto per stabilizzarne le condizioni, il conducente è stato affidato all’ambulanza per il successivo trasferimento presso una struttura sanitaria idonea per ulteriori accertamenti.

​Indagini in corso

​I rilievi del caso sono stati affidati agli uomini della Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità per evitare ulteriori disagi al traffico. Resta da chiarire se all’origine della perdita di controllo ci sia stato un malore, una distrazione o un guasto meccanico.