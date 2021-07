Incidente stradale a Squillace, due feriti

Inviati dalla SO115 per un incendio nel comune di Squillace, transitando sulla SP162-2 in località Squillace Lido in prossimità dello svincolo per la SS106 Var/A, i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento volontario di Girifalco, si fermano a prestare soccorso per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una BMW ed una Renault.

I feriti, una donna ed un anziano, venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Illesi l’altro conducente ed un bambino. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto Carabinieri e Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.

Terminate le operazioni di soccorso, la squadra dei volontari dei vigili del fuoco ha raggiunto le altre squadre che da diverse ore sono impegnate in un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea in Loc. Madonna del Ponte.